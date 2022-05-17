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Dünya Ukrayna, Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi
Dünya

Ukrayna, Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

Ukrayna'nın Lviv kentinde bulunan bir askeri unsurun vurulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 07:17:00 -
Ukrayna, Lviv'deki askeri unsura saldırı düzenlendi

Lviv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Maksim Kozitskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Lviv'in Yavorivskiy bölgesinde Polonya sınırına yakın askeri altyapı unsuru vuruldu." ifadesini kullandı.

Bölgedeki hava savunma sisteminin saldırı esnasında devreye girdiğini belirten Kozitskiy, olayla ilgili detaylı bilginin sabah saatlerinde verileceğini kaydetti.

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadovıy da vatandaşlara sirenlere dikkat etme ve korunma çağrısında bulundu.

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