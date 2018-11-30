Ukrayna krizi için arabulucuyuz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires’te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı’ndan Arjantin’e hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi. G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının, çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, yıl içerisinde bakanlar düzeyinde 12 toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma yapıldığını söyledi.

Rusya-Ukrayna gerginliği

Zirvede Trump ve Putin ile bir araya geleceğini belirten Erdoğan, Trump ile Suriye’deki ihtilaflı konular hakkında görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, şunları dile getirdi: “Tabii bizim Sayın Putin ile yaptığımız görüşmenin ana ekseninde malum şu anda aralarında Ukrayna ile devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada da bir arabuluculuk rolü üstlenebilir miyiz, bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Poroşenko ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin ile Arjantin’de yapacağımız görüşmede kendilerine aktaracağız. Yine aynı şekilde Trump ile yapacağımız görüşmede de bu konuları ele alacağız.”

Trump’la Münbiç'i görüşeceğiz

Putin ile yaptıkları görüşmede İdlib meselesinin de ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “İdlib’i konuştuk. Geçen hafta içerisinde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımız, Moskova’daydılar. Muhataplarıyla orada bu konuları etraflıca ele alarak görüşme imkanları oldu. Orada da neler yapılabilir, bunlar konuşuldu. İşin bir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuyla ilgili de Sayın Trump’la inşallah Arjantin’de görüşmemiz olacak. Orada etraflıca, telefonda bunlara şöyle etraflıca girme durumumuz olmadı, bunları biz sizlerle Arjantin’de daha teferruatlı görüşmemizde fayda var dedik ve Arjantin’de Sayın Trump’la da bu konuları görüşeceğiz.”

Ticaret savaşları masada

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz.”

Paraguay ve Venezuela’ya ilk ziyaret

Erdoğan, G20 Zirvesi’nin ardından Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti. Latin Amerika ve Karayipler’e açılım politikaları çerçevesinde bölgedeki büyükelçilik sayısını 16’ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları aktardı: “Paraguay’a yapacağımız ziyaret, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Venezuela Cumhurbaşkanı malum Nicolas Maduro ile yakın dönemde bir araya gelme fırsatımız oldu. Bu ziyaretlerin Paraguay ve Venezuela ile ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyor, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.”