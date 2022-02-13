Ukrayna Kırım'da bulunan Rus askerlerinin sayısını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Malyar, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da 32 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Public Crimea sitesinde yer alan habere göre Malyar, "2014'ten 2022'nin başına kadar Rusya, yarımada ve Karadeniz'deki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı. Yarımadanın topraklarında kalıcı olarak Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin özel bir birlik grubu kuruldu ve bugün personel sayısı yaklaşık 32 bin asker" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca Kırım yönünde ne kadar askeri birlik biriktirdiğini de söyledi.

Malyar, "Bugün, 100 binden fazla personel kaydedildi. 2021 baharıyla karşılaştırırsak, o zaman 126 bin kaydedilmişti. Bugünün artısı ve eksisi aşağı yukarı aynı… Bugün itibarıyla bu grupların oluşumunu kaydedemiyoruz. Bu, bunun ciddi bir garanti olduğu anlamına gelmez, tehdidin ortadan kalktığı anlamına da gelmez. Bunu, sekizinci yıldır devamlı alıyoruz. Ancak şu anda saldırı gruplarını kaydetmiyoruz" şeklinde konuştu.