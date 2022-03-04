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Dünya Ukrayna kendi savaş gemisini bilerek batırdı! Sebebi bakın ne çıktı
Dünya

Ukrayna kendi savaş gemisini bilerek batırdı! Sebebi bakın ne çıktı

Ukrayna ordusu Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny"i Rusya'nın eline geçmesin diye demirlediği limanda batırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 11:19:00 -
Ukrayna kendi savaş gemisini bilerek batırdı! Sebebi bakın ne çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde sürüyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda dün gece yangın çıktı. Santralin bulunduğu sahadaki yangın söndürüldü ancak tehlike geçmiş değil. Reuters, sabah saatlerinde santralin Rus birlikleri tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisine yaptığı ise gündem oldu

Rusya'ya geçmesin diye batırdılar

Donetskli ayrılıkçı komutan Basurin, "Volnohava'yı ele geçirdik" açıklaması yaptı. Ukrayna Donanması'nın amiral gemisi olan "Hetman Sahaidachny" fırkateyninin Mykolaiv'de demirlediği limanda battığı ifade edildi. Bazı analistler fırkateynin, "Rusya'nın eline geçmesin" diye donanma tarafından bilerek batırıldığını iddia etti.

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