Ukrayna ile Türkiye'den kritik imza
Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'den ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alımını içeren anlaşma imzalandı.
Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.