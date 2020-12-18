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Ekonomi Ukrayna ile Türkiye'den kritik imza
Ekonomi

Ukrayna ile Türkiye'den kritik imza

Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'den ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alımını içeren anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 01:27:00 -
Ukrayna ile Türkiye'den kritik imza

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.

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