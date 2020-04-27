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Aktüel

Ukrayna ile Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

2020-04-27 17:20:30 -
Ukrayna ile Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklar, İstanbul'a döndü.

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan aldıkları yolcularla İstanbul'a geldi.

Ukrayna uçağı Atatürk Havalimanı'na inerken, Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları şehir dışındaki yurtlara gönderilecek.


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