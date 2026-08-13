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Yaşam Kuruyan derede ölüme terk edildiler! Binlerce yavru balığı böyle kurtardı
Yaşam

Kuruyan derede ölüme terk edildiler! Binlerce yavru balığı böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa’da aşırı sıcaklar sebebiyle suyu çekilen derede binlerce yavru balık küçük su birikintilerinde mahsur kaldı. Balıkların durumunu fark eden Hasan Hacıoğlu, kepçeyle topladığı yavruları kovalarla su bulunan başka bir kola taşıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kuruma noktasına gelen derede binlerce yavru balık için zamanla yarışıldı.

 

Oscar ödüllerine konu olacak olay Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Abdal Köprüsü altında ikiye ayrılan Nilüfer Deresinin Yunuseli Havaalanı arkasından devam eden kolu aşırı sıcaklar sebebiyle kurumaya yüz tuttu. Su seviyesi iyice azalan derede küçük küçük su birikintilerinde mahsur kalan binlerce yavru balık adeta ölümlerini beklemeye başladı. Derede yaptığı bisiklet turu sırasında suyun üzerine sıçrayan yavru balıkları farkeden Hasan Hacıoğlu (42) durumu Bursa Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler derenin durumu ve balıkların halini görüntüleyip olay yerinden ayrıldı.

 

14 kova dolusu yavru balık kurtardı

Küçük su birikintileri içerisinde sıkışıp kalan yavru balıkların fazla vaktinin kalmadığını fark eden Hasan Hacıoğlu eline geçirdiği bir balık kepçesiyle ile tek tek kurtardığı yavru balıkları içi su dolu kovalarla taşıyıp Nilüfer Deresinin Botanik Park tarafına akan diğer koluna bıraktı. Şu ana kadar 14 kova dolusu yavru balık kurtardığını belirten Hasan Hacıoğlu hayvansever Bursalılar ve yetkililerden yardım istedi. Balıkların biran önce diğer kola tahliye edilmesi gerektiğini belirten Hacıoğlu, derede turna, sazan, kefal, kızılkanat ve bıyıklı cinsi balık popülasyonunun çok fazla olduğunu hala binlerce balığın kurtarılmayı beklediğini söyledi.

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