Ukrayna ile kriz masadayken Rusya'dan skandal Azerbaycan paylaşımı
Dün öğle saatlerinde Rusya ile müttefiklik anlaşması imzalayan Azerbaycan akılalmaz bir durumla karşı karşıya kaldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan ve Karabağ için Doğu Ermenistan ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabında Türkmençay Anlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Nahçıvan ve Karabağ, Doğu Ermenistan olarak ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın tepkisini çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Nahçıvan ve Karabağ, Doğu Ermenistan olarak ifade edildi.Paylaşıma Azerbaycan'dan jet cevap geldi.
Konuya ilişkin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Şaşırtıcı ve üzücü bir durum
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında 1828 yılındaki Türkmençay Anlaşması'yla ilgili tahrif edilen bilginin paylaşılması şaşırtıcı ve üzücü bir durum." denildi.
Paylaşımın, Azerbaycan ve Rusya arasında Müttefiklik Faaliyetleri Hakkında Beyanname'nin imzalandığı gün yapıldığına dikkat çekildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yanlış bilginin düzeltilmesini istedi.