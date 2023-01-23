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Dünya Ukrayna için çağrı yaptılar: Ne kadar çabuk olursak...
Dünya

Ukrayna için çağrı yaptılar: Ne kadar çabuk olursak...

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu yüzden Ukrayna'ya ihtiyacı olan silahları ne kadar çabuk sağlarsak, bu savaş o kadar çabuk sona erer ve Rusya yenilir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 19:01:00 -
Ukrayna için çağrı yaptılar: Ne kadar çabuk olursak...

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu yüzden Ukrayna'ya ihtiyacı olan silahları ne kadar çabuk sağlarsak, bu savaş o kadar çabuk sona erer ve Rusya yenilir." dedi.

Litvanya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nauseda, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Ukrayna'ya yardımın ve bu amaçla müttefikleri harekete geçirmenin birincil hedef olmaya devam ettiğini belirten Nauseda, savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'yı zafere ulaştırmak için Ukrayna'ya gerekli ağır silahları sağlama çabalarının sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Nauseda, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle her geçen gün daha fazla insanın hayatını kaybettiğini vurgulayarak, "Bu yüzden Ukrayna'ya ihtiyacı olan silahları ne kadar çabuk sağlarsak, bu savaş o kadar çabuk sona erer ve Rusya yenilir." ifadelerini kullandı.

Duda ve Nauseda, "Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulamak ve Rusya'nın saldırı suçlarını araştırmak üzere özel mahkeme kurulması için birlikte çalışmaya devam etmek" konusunda anlaştı.

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