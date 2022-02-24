Ukrayna hava sahasında tedirgin eden görüntü! Rusya'nın saldırıları sonrası...

Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasıyla Doğu Avrupa ülkesinin semalarında uluslararası uçuş trafiği durdu. Flightradar24.com'dan alınan hava sahası fotoğrafı son durumu gözler önüne serdi.



Rus ordusu sabah erken saatlerde Ukrayna işgaline girişti, şehirlerden peş peşe patlama sesleri duyuldu. Rusya Ukrayna şehirlerine füze saldırıları düzenliyor. Ukrayna gökyüzünde ise hiçbir sivil uçuş görünmüyor. Uçuş trafiğinin durduğu hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki havalimanında uçuşların durdurulduğu bu sabah duyuruldu.

Hava sahası izleme grubu Safe Airspace, Rus saldırısı başlamadan birkaç saat önce Ukrayna hava sahası için uçuşların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Safe Airspace, buna gerekçe olarak bölgede sivil uçukların yanlışlıkla vurulabilmesini ya da düzenlenecek bir siber saldırının hava trafiği kontrolünü hedefleyebilmesini göstermişti.

Grup ayrıca risk seviyesini kırmızıya, yani 'uçmayın' olarak da güncellemişti. Söz konusu gerilim ve belirsizliğin yüksek olduğunu vurgulayan kuruluş, "Bu durum sivil havacılık için önemli risklere yol açıyor" ifadesini kullanmıştı.

Ayrıca Wizz Hava Yolu şirketi Ukrayna'daki tüm operasyonlarını askıya aldı.

Dışişleri uyardı

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, son gelişmeler çerçevesinde Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Bakanlık yaptığı açıklamada; "Evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarına seyahatten kaçınmaları uyarısında bulunarak, "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan dolayı bu ülkedeki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu. Ukrayna'da hava sahasının hala kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Ukrayna’da yaşayan değerli vatandaşlarımız, Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz.

Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır. Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929 Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin’de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612 Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa’da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026" denildi.