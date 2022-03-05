Ukrayna halkının umudu Erdoğan

Kuşatma altındaki Kiev’den Akit’e ulaşarak yaşadıklarını anlatan Türk işadamı Cesur Umut Koçyiğit, savaş başladığında kendisinin iş yerinde, eşi ve 2 kızının da 24 kilometre mesafedeki İrpen’de mahsur kaldığını, defalarca ölümden döndüğünü söyledi. 9 gündür sığınakta yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Koçyiğit, “Yıkılan köprüler yüzünden ailemin yanına gidemedim. Ukraynalı bir general arkadaşım ile sürekli iletişim halindeyim. Ancak o da kesinlikle yola çıkmamam konusunda uyarıda bulunuyor. Üzülerek belirteyim ki bu masum ve mazlum halka yazık oldu. Savaş her şeyi mahvetti” dedi.

Erdoğan'ı çok seviyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’da herkesin umudu ve kahramanı olduğunu belirten Koçyiğit, şunları dile getirdi: “Ukraynalılar savaştan önce Türkiye’nin gönderdiği SİHA’lar sayesinde Rus ordusunun ilerleyişinin durdurulduğunu, hayatlarını Türkiye’nin kurtardığını düşünüyorlar. Türk olduğumu öğrenen herkes Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve dua ediyor. Bu da bizleri bu ölüm riski altında bile ayakta tutuyor, gururlandırıyor. Bir liderin koca bir ülkenin imajını nasıl olumlu yönde değiştirebildiğini burada bizzat yaşayarak gördük. Böyle bir dönemde Erdoğan gibi bir lideri bize bahşettiği için Allah’a şükrediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin, ondan razı olsun.”

Kurtulmayı bekliyoruz

16 yıldır Kiev’de yaşadığını belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: “Türkiye, İspanya, Brezilya ve İtalya’dan bazı ayakkabı markalarının Ukrayna distribütörlüğünü yapıyorum. Ancak önce pandemi, ardından da patlayan savaş nedeniyle işlerimiz de bozuldu. Önce sağ kalmak, ardından da Türkiye’ye çocuklarımızı sağ salim ulaştırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Kimse savaşa ihtimal vermediği için ülkeyi terk etmekte geciktik. Savaşla birlikte de iletişim sorunları yaşandı. Konsolosluk ve Dışişleri’ne ulaşmakta zorlandık. Savaşın 4. gününde Dışişleri Bakanlığımızdan arayıp kaydımızın yapıldığını söylediler. Volkan Dinçer adlı arkadaşımız Akademgorodok bölgesinde savaşın ortasında ailesi ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Yine İsmail Karakurt arkadaşımız Bucha’da çocuklarımın olduğu sığınağa 1 km mesafede bulunuyor. Eşi ve oğlu ile banyoda saklanıyorlar. Son yazıştığımızda evinin yanında çatışmaların çok şiddetlendiğini söyledi. Dua ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Devletimizin ilk fırsatta bizleri tahliye etmesini bekliyoruz.”