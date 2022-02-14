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Gündem Ukrayna hakkında konuşan ABD'li generalden Türkiye çıkışı!
Gündem

Ukrayna hakkında konuşan ABD'li generalden Türkiye çıkışı!

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ülkesinin Ukrayna - Rusya gerilimi konusunda Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 09:24:00 - 2022-02-14 09:25:12
Ukrayna hakkında konuşan ABD'li generalden Türkiye çıkışı!

ABD eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, CNN Türk'e yaptığı açıklamdada, Ukrayna-Rusya krizine değinirken, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye verdikleri desteğin yanlış olduğunu ittiraf etti.

Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddia eden Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermesinin hata olduğunu ifade eden Hodges, şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik düşünüp Türkiye'nin haritada nerede bulunduğunu göz önünde tutmuyoruz. Bence YPG'ye silah vermek yanlıştı. Bu taktiksel açıdan işimize geldi. Ancak stratejik bir ilişkiyi zedeledi."

Türkiye'nin önümüzdeki aylarda kritik bir rol üstlenebileceğinin altını çizen Hodges, sözlerine şöyle devam etti:

"NATO'nun en ileri askeri komutanlığını Türk askerler yönetiyor. Bence birçok kişi bunun farkında değil. Türkiye kendi bilgi kampanyasını başlatmalı Türkiye'nin yaptığı işlere bakın kritik bir rol oynuyoruz demeli. Böylece birçok kişiyi bilgilendirebilir. Kongre delegasyonları Türkiye'ye davet edilmeli. İnsanlar Türkiye'nin önemini görmeli. Bence Türkiye önümüzdeki aylarda kritik bir rol oynayabilir."

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Yorumlar

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Nihayet gerçekleri söyleyebilenler de varmış. Daha bekle bu BÜYÜK ŞEYTAN ZATEN BATMIŞ. Önünde sonunda bize muhtaçsınız. Bunu yazdık. Bunu NOT ettik. La galibe illallah.
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DRSN

TABİŞEREFSİZLER ABD MÜMBİÇİ TERKEDERKEN RUSLARA TESLİM ET İDLİB DE RUSLARLA BİRLİKTE BOMBA YAĞDIR ŞİMÖDİ G.. SIKIŞTI TRÜKLERLE İŞ BİRLİĞİ ALIRSIN ÜÇÜN BİRİNİ DEMİREL MESUT İNÖNÜ BAŞTA YOK
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