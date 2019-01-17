0553 313 94 23

Ukrayna ekonomisinde yüzde 3'lük büyüme tahmini

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv:- "Ekonomimiz 2018'de yüzde 3 civarında büyüdü. Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz”

17 Ocak 2019 Perşembe 14:40
Ukrayna ekonomisinde yüzde 3'lük büyüme tahmini

MOSKOVA (AA) - Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 3 civarında büyüdüğünü belirterek, “Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz.” dedi.

Kubiv, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna’da enflasyonun 2018’de yüzde 10’dan az bir seviyede gerçekleştiğini bildirdi.

Ülkedeki ortalama maaşların ise geçen yıl yüzde 22,5 seviyesinde artığını belirten Kubiv, “Ekonomimiz ise yüzde 3 civarında büyüdü. Başta alt yapı, kalkınma, ulusal güvenlik, sağlık ve eğitim alanları olmak üzere Ukrayna ekonomisinin büyümeye devam etmesi için gerekli önlemleri alıyoruz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin 2018’de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyordu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2015 yılında varılan anlaşmayla Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık kredi verilmesine karar verilmişti.

Ülke ekonomisi 2017'de yüzde 2,5 büyümüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:40
  1. büyüme
  2. IMF
  3. Ticaret
  4. Ukrayna

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden AA'ya ziyaret
    1. Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden..
    2. Küle dönen evdeki 91 yaşındaki kadın,..
    3. Tedavi edilen şahin yeniden doğaya..
    4. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı..
    5. Ali Aktaş Saadet Partisi Antalya..
    6. Araç muayenesinde yeni dönem! Artık..
    7. Saadet Partisi'nde adaylar belli oldu
    8. ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri..
    9. M3 para arzı arttı
    10. İtalya'da göçmen işçilere kötü..
    11. Kangal köpeği, 10 günlük yavrularını..
    12. Çin’den ABD’nin “çip tasarısına” tepki
    13. Merkez Bankası rezervleri
    14. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması:..
    15. Anaokulunda bez torba ve file üretimi
    16. Cenaze namazı kılanların üstüne tente..
    17. Mazlumları unutmayan Türk gönüllüleri..
    18. Boğaz ağrısı nasıl geçer ve boğaz..
    19. Katar Başbakanı Halife Al Sani,..
    20. MHP İl Başkanları Toplantısı
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti
    Telefonuna el koyan babasını polise ihbar etti

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı