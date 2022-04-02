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Dünya Ukrayna duyurdu: Kiev Rusya'nın işgalinden kurtarıldı
Dünya

Ukrayna duyurdu: Kiev Rusya'nın işgalinden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 21:37:00 -
Ukrayna duyurdu: Kiev Rusya'nın işgalinden kurtarıldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini bildirdi.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.

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