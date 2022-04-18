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Dünya Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın yeni hedefi
Dünya

Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın yeni hedefi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, işgalci Rus ordusunun ülkenin doğusunda "yeni bir saldırı operasyonu" başlattığına dair işaretlerin olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 22:11:00 -
Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın yeni hedefi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından savaşın 54. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Rus gemilerinin Karadeniz ve Azak Denizi sularında Ukrayna'nın kıyılarını izole etmeye devam ettiği, taraflar arasında Mariupol için savaşın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Rusya’nın ana çabaları, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin toprakları üzerinde tam kontrol sağlamaya ve daha önce işgal edilmiş toprakları elinde tutmaya odaklanıyor. Doğu Operasyonel Bölgesi'nde bir saldırı operasyonunun başladığına dair işaretler kaydediliyor. Rus ordusu Slobojanskiy ve Donetsk operasyon bölgelerinin belirli yönlerinde saldırı harekatlarını yoğunlaştırdı" ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

salih örs

RUSYA İNDİRİYOR UKRAYANA CUMHURBAŞKANI NAKLEN YAYIN YAPIYOR
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