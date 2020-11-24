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Dünya Ukrayna duyurdu: Anlaşmadan çekildik
Dünya

Ukrayna duyurdu: Anlaşmadan çekildik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekildiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:48:00 -
Ukrayna duyurdu: Anlaşmadan çekildik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı imzaladığı bildirildi.

Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı kaydedildi.

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