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Dünya Ukrayna duyurdu: 2. turu bu akşam yapılacak
Dünya

Ukrayna duyurdu: 2. turu bu akşam yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, Rusya ile müzakerelerin 2. turunun bu akşam yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 16:10:00 -
Ukrayna duyurdu: 2. turu bu akşam yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, düzenlediği basın toplantısında, müzakerelerin 2. turuna da ilk turdaki heyetlerin katılacağını belirtti.

Başdanışman Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini aktardı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilk turu Belarus'un Ukrayna ile sınırında bulunan Gomel bölgesinde yapılmıştı.

Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yaklaşık 5 saat süren müzakerelerden bir sonuç elde edilmemişti.

Heyetler, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı.

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