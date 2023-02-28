  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni istek: Kazanmak için ihtiyacımız var
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni istek: Kazanmak için ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırılarının durdurulması için savaş uçaklarının olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 01:29:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni istek: Kazanmak için ihtiyacımız var

Zelenskiy, halka hitap ettiği görüntülü mesajında, Rus ordusunun saldırılarının sürdüğünü, Rus kuvvetlerinin 27 Şubat sabah saatlerinde Ukrayna'nın çeşitli noktalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

14 İHA'dan 11'inin imha edildiğini, Ukrayna hava savunma kuvvetlerinin, Rus hava, füze ve İHA saldırılarına karşı mümkün olabilecek en etkili şekilde mücadele etmeye devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının tamamen kontrol altına alınması için modern savaş uçaklarının şart olduğunu vurguladı.

Gelişmiş savaş uçaklarının alınması durumunda Rusya'nın saldırılarını daha etkili bir şekilde engelleyebileceklerine dikkati çeken Volodimir Zelenskiy, "Bu yüzden modern savaş uçaklarına ihtiyacımız var, böylece devletimizin tüm bölgesini Rus teröründen koruyabiliriz. Ortaklarımızla ilişkiler kapsamında havacılık tabusu kalktığında gökyüzünü tamamen koruyabileceğiz." diye konuştu.

Özelikle Donetsk'te yoğun çatışmaların sürdüğünü belirten Zelenskiy, Bahmut ile diğer şehirleri savunmaya devam eden Ukraynalı askerlere minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

Medvedev'den Ukrayna açıklaması! Alacağız
Medvedev'den Ukrayna açıklaması! Alacağız

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Medvedev'den Ukrayna açıklaması! Alacağız

Çin'in Ukrayna önerileri Batı'da böyle karşılandı
Çin'in Ukrayna önerileri Batı'da böyle karşılandı

Dünya

Çin'in Ukrayna önerileri Batı'da böyle karşılandı

Savaştan kaçmışlardı! Ukraynalı o aile Türkiye’de depremde öldü
Savaştan kaçmışlardı! Ukraynalı o aile Türkiye’de depremde öldü

Gündem

Savaştan kaçmışlardı! Ukraynalı o aile Türkiye’de depremde öldü

Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek" target="_blank">
Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek
Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek

Dünya

Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'ya gönderilecek

Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya destek
Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya destek

Dünya

Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya destek

Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü

Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü

ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı
ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Dünya

ABD'den Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23