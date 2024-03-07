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Gündem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-07 22:36:00 - 2024-03-07 22:42:43
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Ziyaretle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşüleceği ifade edildi.

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