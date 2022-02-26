Ukrayna son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali üçüncü gününde devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin durumu merak edilmeye başlandı. Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasının 3. gününde, Donetsk’te bir okula roket düşmesiyle 2 sivil hayatını kaybederken, Kiev yakınlarındaki saldırılarda bir yetimhane isabet aldı.

Ukrayna son durum ne?

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı. Kiev'in batı girişindeki Zafer Caddesi'nden Rus birliklerinin şehre sokak çatışmalarıyla girmeye çalıştığı ifade edildi. Ukrayna Kara Kuvvetleri basın servisi, yerel saat ile 04.08 itibarıyla Zafer Caddesi civarındaki askeri birliğe yapılan saldırının geri püskürtüldüğü ve durumun sakin olduğunu bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 516 zırhlı araç, 7 helikopter, 10 uçak, 2 bin 800'den fazla asker ve yaklaşık 80 tank ile 20 seyir füzesini etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Ukrayna ordusu, Rus askerlerin işgaline direnmeye çalışırken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy durumu da merak edilir oldu. Peki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy teslim oldu mu? Zelenski görevi bıraktı mı?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy teslim oldu mu?

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Tiwtter'dan videolu mesaj yayınlayan Zelenski özetle şu ifadeleri kullandı: Herkese günaydın. Fake haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Silahlarımız gücümüzdür. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız."

Zelenski Ukrayna’dan kaçtı mı?

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski nerede?

Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu. Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenskiy'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı bir videoyla Ukrayna halkına seslendi. Zelenskiy "Partimizin lideri burada, Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkanı burada, Başbakan burada, Savunma Bakanı burada, Cumhurbaşkanı danışmanı burada, Cumhurbaşkanı burada, Kiev'deyiz .Hepimiz buradayız. Devletimizi ve bağımsızlığımızı koruyoruz." mesajını verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı son dakika haberleri

09:15: Rus ordusu Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Kiev'in dışındaki hidroelektrik santralinin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi. Santral şehrin hemen dışında yer alıyor.

09.10: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kiev hükümetinin teslim olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Silahları bırakmayacağız" dedi. ABD basınındaki iddialara göre Zelenski, Washington'ın tahliye teklifini de geri çevirdi.

08.24: Reuters haber ajansı Kiev'de hükümet binalarının yakınlarında silah seslerinin duyulduğu bilgisini geçti. Ukrayna ordusu ise Sumi Poltova ve Mariupol yakınlarının hava saldırısıyla vurulduğunu aktardı.

05.40: Ukrayna Interfax Ajansı: Rus birlikleri elektrik santrallerini hedef alacak.

05.20: Ukrayna ordusu: Rus askerleri Kiev'deki Ukrayna askeri üssüne saldırdı, saldırı püskürtüldü.