  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna duyurdu: Rusya oradan çekildi

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan "İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?" sorusuna net yanıt

Ortalığı karıştırmak için harekete geçtiler! Valilikten flaş karar

Bakan Çavuşoğlu: Biz olmasaydık Libya...

Adalet Bakanı Bozdağ: Hedefine ulaşan Türkiye gemisi Allah'ın izniyle yine hedefine ulaşacak

Çarkçıbaşı Kılıçdaroğlu’ndan, 7’li ittifakı bozacak çark! Ne referandumu?

Ukrayna savaş son durum: Rusya'dan Herson halkına bölgeyi terk edin çağrısı! Durum tehlikeli

Fincancı'ya sert tepki: Artık teröristlere ve terör destekçilerine tahammüllümüz kalmadı! TTB derhal kapatılsın!

“Evlerinize ateş yağsın” ı sürdürüyorlar: “Başınıza taş yağacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı
Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran liderliğine güvenmiyorum'
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran liderliğine güvenmiyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "İran liderliğine güvenmiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 07:49:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'İran liderliğine güvenmiyorum'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kanada basınıyla yaptığı röportajda gündeme dair konuları yanıtladı. Son dönemlerde Rusya'nın, İran'dan aldığı kamikaze tipi insansız hava araçlarıyla Ukrayna kentlerine saldırılar düzenlediğini söyleyen Zelenskiy, bu destekler nedeniyle İran yönetimine güvenmediğini söyleyerek, "Öncelikle kendimizi yalanlara karşı korumamız gerekir. Kişisel olarak İran liderliğine güvenmiyorum. Yani İran halkından bahsetmiyorum. İran liderliğinin kendisinden bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya ile müzakere şartını açıkladı

Röportajında Rusya ile müzakerelerin tekrar başlayıp başlamama ihtimaliyle ilgili soruya da yanıt veren Zelenskiy, "Referandum (Ukrayna'nın doğusundaki) 'hikaye' haline geldi. Müzakere etmek istiyorlarsa topraklarımızı geri verebilirler. Bizim topraklarımızdan çekilmeliler ve 1991'de uluslararası kabul görmüş sınırlara geri dönülmeli. Sonrasında hangi formatta kiminle müzakere etmek istediğimizi söyleyeceğiz. Bugün Rusya'nın temel hedefi, enerji sistemimizi vurmaları, amaçları insanları elektriksiz bırakmak. Onlar terörist. Şaka yapmıyorum ve onların nasıl göründüğünü anlatmak istiyorum. Korkak oldukları için savaş alanında hiçbir şey yapamıyorlar ve sivilleri vuruyorlar" şeklinde konuştu. Zelenskiy aynı zamanda 2020 yılında Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağının İran'da düşürüldüğünü, bu olaydan sonra İran rejiminin önce bunu reddettiğini sonra kabul ettiğini de hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23