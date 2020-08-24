Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, girişimcileri ve yatırımcıları ülkesine çağırdı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yabancı yatırımcıları ve girişimcileri ülkesine davet etti.

Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlık gününde Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın yeniliklerde öncü bir ülke olduğunu belirtti.

Ülkesinin, bilgi teknolojileri alanında yüzde 5 vergi uygulamasıyla girişimciler için cazip bir yer olduğunu aktaran Zelenskiy, Avrupa’nın en büyük ülkesi olarak Ukrayna’nın tarım sektörünün bütün dünyaya yetecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, “Acele edin. Ukrayna’yı beraber kurabilir ve hepimiz faydalanabiliriz. Tüm dünya Ukrayna'yla beraber zenginleşebilir.” ifadelerini kullandı.