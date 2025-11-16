  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Yunanistan arasında doğalgaz anlaşması için niyet mektubu imzaladı

Ukrayna ile Yunanistan arasındaki enerji tedarikine ilişkin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında niyet mektubu imzalandı. Zelenski, "Görüşmede Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasına ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesine ilişkin ortak çalışmalardan da bahsettik" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Atina’ya düzenlediği resmi ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmesinde Yunanistan’ın Ukrayna’ya doğalgaz tedarikine ilişkin niyet mektubu imzalandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesi ile Yunanistan arasındaki enerji tedarikine ilişkin görüşmeler kapsamında Yunanistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Zelenski, başkent Atina’daki temaslarında Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Miçotakis ile görüşmesinde Yunanistan’dan Ukrayna’ya doğalgaz tedarik edilmesine ilişkin niyet mektubu imzalandığını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ülkesindeki doğalgaz üretim tesislerinin ve termik santrallerinin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Zelenski, söz konusu gelişmenin Ukrayna’nın kış mevsimindeki doğalgaz arzını güvence altına almak için hazırlanan geniş enerji paketinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirtti. Zelenski, Yunanistan ile varılan anlaşma kapsamında doğalgaz tedarikinin Ocak ayında başlayacağını açıklarken ayrıca uzun vadeli anlaşmalarda da mutabakata varıldığını belirtti.

Zelenski-Tasulas temasları

Tasulas ile temaslarına da değinen Zelenski, görüşme sırasında çeşitli ortak projeler, diplomatik çabalar, Yunan şirketlerinin Ukrayna’nın yeniden inşasına katılımı ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasına ilişkin başlıklar değinildiğini belirtti. Zelenski, "Görüşmede Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasına ve Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların geri getirilmesine ilişkin ortak çalışmalardan da bahsettik" dedi.

"Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz"

Zelenski, görüşmeleri öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, Yunanistan’la anlaşmaya hazırlanıldığını ve doğalgaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu belirtmişti. Zelenski, "Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna’daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılayacağız. Ukrayna Hükümeti ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa’daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak. Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Ukrayna'ya füze vermeye yeşil ışık yakmadı! Trump-Zelenski görüşmesi
Trump, Ukrayna'ya füze vermeye yeşil ışık yakmadı! Trump-Zelenski görüşmesi

Dünya

Trump, Ukrayna'ya füze vermeye yeşil ışık yakmadı! Trump-Zelenski görüşmesi

Trump, Zelenski’yi uğurlamadan gönderdi!
Trump, Zelenski’yi uğurlamadan gönderdi!

Dünya

Trump, Zelenski’yi uğurlamadan gönderdi!

Zelenski pes mi etti ''Her türlü görüşmeyi destekliyoruz''
Zelenski pes mi etti ''Her türlü görüşmeyi destekliyoruz''

Gündem

Zelenski pes mi etti ''Her türlü görüşmeyi destekliyoruz''

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor
Gündem

Türkiye’de doktorların şartlarını beğenmedi Almanya’da dönercilik yapıyor

Avrupa’nın “güllük gülistanlık” gösterilen hayat şartları, Türkiye’de iyi eğitim almış gençlerin zihnini bulandırmaya devam ederken, yeni bi..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
Gündem

AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! "Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?"
Gündem

Rektör Afyoncu'dan hutbe rahatsızlığına tokat gibi cevap! “Türk ordusunun adını anmak için müsaade mi alacağız?”

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, maneviyat düşmanlarının, dünkü Cuma hutbesinde “Mehmetçik, Şehitli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23