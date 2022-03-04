Ukrayna Avrupa'nın 'Suriye'si oldu
Ukrayna'nın uğradığı işgalin drone görüntüleri ve amatör kameraya yansıyan görüntüler, savaşın korkunç yüzünü gözler önüne serdi.
Ukrayna'da Rus işgali sürerken, birçok şehir adeta hayalet şehre dönüştü.
Savaşın izleri birçok bölgede kendisini belli ederken, Kiev yakınlarındaki Irpin kentinin binaları bombaların hedefi oldu.
İşgalin yıkıcılığı görüntülere yansıdı
Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka yerleşiminde çekilen drone görüntüsü ise işgalin ne denli yıkıcı olduğunu kanıtlar nitelikte.
Görüntülerde hasar görmüş binalar, kullanılamaz hale gelen araçlar ve yıkılan yollar gözüküyor.