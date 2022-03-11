Ukrayna askeri üniformalı fotoğrafı olay olmuştu! O Türk gazeteci kim?

Nagehan Alçı, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla yaptığı röportajı, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafıyla paylaşınca olay oldu. Nagehan Alçı'nın kolunda Ukrayna ordusu ve Ukrayna yanlısı milislerin kullandığı sarı kol bandı dikkat çekti. Rusya daha öncesinde bu kol bandının siviller tarafından kullanımının çatışma anında sivil ölümlerine alan açabileceği konusunda açıklama yapmıştı.

Nagehan Alçı’nın bu görüntüsü sosyal medyada da tartışma yarattı. Alçı'nın, Balyoz soruşturmalarının yapıldığı dönemde Twitter’dan yaptığı “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için maarif takvimine soyunsun!” paylaşımı gündeme getirildi.

Nagehan Alçı: Kalbim Ukrayna'dan yana. Tarafsız değilim

Ukrayna askeri montuyla yaptığı paylaşıma tepkiler üzerine Nagehan Alçı bir açıklama yaptı. Rusya Ukrayna savaşında tarafsız olmadığını itiraf eden Nagehan Alçı, montu neden giydiğini de şöyle izah etti:

-Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığım özel röportaj esnasında aşırı soğuktan ötürü giydiğim mont ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu konuda bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim…

-Poroşenko ile röportajı Kiev sokaklarında, Eski Başkan ve ekibinin karargahı önünde yaptık. Ben de o dondurucu soğukta çok üşüdüm, bunun üzerine Poroşenko’nun başdanışmanı bana geçici olarak giymem için bu askeri montu getirdi, ben de giydim. Yoksa bu üniforma ile dolaşmıyorum.

-Öte yandan ben bu işgal ve istila karşısında asla tarafsız değilim. Tüm kalbimle bir vatan savunması vermekte olan Ukrayna halkının yanındayım. Gazeteci işgal karşısında tarafsız olamaz. Fakat haberlerimi ve röportajlarımı da objektif yaparım, haber yansız, yorum hürdür.

-Ukrayna’da yaptığım gazetecilik vesilesiyle bana yine fabrikasyon olduğunu bin kere açıkladığım twitlerle saldıran tüm sitelere ve kişilere de dava açacağım. Yeter artık! En son Ümit Özdağ’ın bana iftira saldırısında yine açıklamıştım. Buyrun o yazıyı okuyun.