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Dünya Ukrayna açıkladı: Hava ve deniz sahamız için yardım istedik
Dünya

Ukrayna açıkladı: Hava ve deniz sahamız için yardım istedik

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’den ülkenin hava sahasını ve kıyılarını korumak için ek yardım talep ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:04:00 -
Ukrayna açıkladı: Hava ve deniz sahamız için yardım istedik

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahası ve kıyılarının korunması için ek yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Reznikov, Austin'in Rusya sınırındaki gerginliğin artması durumunda ABD’nin Ukrayna ile ‘omuz omuza’ duracağı sözünü vermesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Hava ve deniz sahamızı korumaya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin dış tehditler karşısında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirme taahhüdünü teyit ettiği belirtildi.

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