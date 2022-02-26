Ukrayna açıkladı: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü!

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 3. gününde devam ediyor. Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlamalar duyuldu, ardından saldırılar yoğunlaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri harekat başlattıklarını duyurmuştu. Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar sürerken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor. Ukrayna, siviller ve askerler olmak üzere toplam 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. On binlerce Ukraynalı, yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İşte Dakika Dakika Yaşananlar

09:20 Rusya Savunma Bakanlığı: Melitopol kentinin tamamı kontrol altına alındı.

09:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Kiev'de sokakta çekilen görüntüyle Ukraynalılara seslendi: Sahte haberlere inanmayın. Ben buradayım. Silahlarımızı indirmeyeceğiz.

09:00 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

08.55 Reuters haber ajansı, Ukrayna ordusuna dayandırdığı haberde, Karadeniz'den Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını aktardı.

08:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait helikopter ve 3 uçağın vurulduğunu bildirdi. Başkanlığın Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir helikopter, 2 Su-25 savaş uçağı ve İl-76 nakliye uçağını vurduğu belirtildi.

08:45 Ukrayna: Herson ve Odessa yakınlarında çatışmalar sürüyor.

08:30 Interfax Haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol şehrine girdiğini açıkladı.

08:25 Reuters: Kiev'de hükümet binalarının yakınında silah sesleri duyuldu.

07:50 Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait kargo gemisi vuruldu. Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

07:12 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

07:07 Ukrayna: Rus nakliye uçağı düşürüldü.

06:59 Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

06:46 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

06:35 Reuters, Rus askerinin Melitopol'e girdiğini iddia etti. Birliklerin Ukrayna'nın güneyindeki kente girdiği belirtildi.

06:24 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de internet bağlantılarında kesintiler yaşanıyor.

06:08 Ukrayna ordusu, Cumartesi günü yaptığı bir Facebook paylaşımında, Kiev'deki bir askeri üsse yapılan saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

03:59 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin, Vasilkiv bölgesinde Rus hava indirme birlikleri paraşütçü askerleri taşıyan İl-76 model uçağı vurduğu bildirildi.

03:17 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar" ifadelerini kullandı.

02:46 Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bugün yapılan oylamada, Ukrayna'daki saldırılarını kınayan karar tasarısını veto etti.

01:17 Pentagon, NATO Mukabele Kuvveti'nin aktifleştirilmesi kapsamında ittifak tarafından yapılacak talepleri karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

01:06 ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" ifadeleri kullanıldı.



Donbas Krizi Ve Rusya'nın Askeri Müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.