Şehit yakını ve gazilere İBB çilesi! UKOME kararına rağmen, minibüs ya da otobüs koymadılar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kronikleşen hizmet yetersizliği, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’ndeki yeni yerleşkede yaşamı adeta çileye dönüştürdü. Maltepe ilçesindeki TOKİ konutlarında yaşayan çoğunluğu şehit yakını, gazi, hasta ve öğrencilerden oluşan binlerce vatandaş, UKOME kararına rağmen verilmeyen çalışma izinleri yüzünden toplu taşımadan mahrum kalarak dik yokuşlarda 40 dakikalık yürüyüş çilesi çekiyor.

İstanbul’un Maltepe ilçesi Büyükbakkalköy Mahallesi Özmen Sokak’ta bulunan ve çoğunluğunu şehit yakınları, gaziler, yaşlılar ile hastaların oluşturduğu 7 etaptaki 4 bin 100 hak sahibi vatandaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı alınmış olmasına rağmen iki aydır verilmeyen çalışma izinleri sebebiyle İBB tarafından terk edildi. Şubat ayından bu yana evlerine yerleşen mahalle sakinleri; işe, okula, hastaneye veya alışverişe gidebilmek için İBB’nin bölgeye hiçbir toplu taşıma aracı yönlendirmemesi nedeniyle dik yokuşları aşıp en yakın durağa ulaşabilmek adına sıcağın altında 35-40 dakika boyunca yürümek zorunda kalıyor. Minibüs esnafının araçlarını hatta çalışmaya hazır hale getirmesine, sigorta, vergi ve bakım giderlerini ödemesine rağmen İBB’nin onay sürecini uzatması hem esnafı hem de vatandaşları mağdur ederken, duruma tepki gösteren TOKİ sakinleri yetkililere seslenerek İBB kaynaklı bu ulaşım krizinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

"7. ETAP TEPEDE, YAŞLISI DA ENGELLİSİ DE MAĞDUR"

Bölgedeki fiziki şartlara dikkat çeken Birinci Etap hak sahibi Gökmen Yavuz, "Toplam burada 4.100 hak sahibi var. Şubat ayından beri teslimler başladı. Bir ulaşım sorunumuz var. Toplam 7 etap var. 7. etap da tepede. Minibüs duraklarına kadar yarım saatlik bir mesafe var. O mesafe süresinde insanlar tabii burada yaşlısı var, engellisi var; her türlü sıkıntı çekiyorlar. Ne otobüs ne minibüs var. Ulaşımın gelmesi, insanların mağduriyetten kurtulması gerekiyor. Sesimizi artık yetkililer duysun. Buraya bir an evvel ulaşımı sağlasınlar. Otobüs, minibüs seferlerini koysunlar. İnsanlar da mağdur olmasınlar" dedi.

"IŞIKLAR YANMIYOR, GEÇ SAATLERDE TAKSİYE BİNMEK ZORUNDAYIZ"

Her gün işe gidip gelirken büyük zorluk çektiğini belirten Üçüncü Etap hak sahiplerinden Elif Küçükabacı, "Ben sabah 6’da evden çıkıyorum, akşam saat 8’de geliyorum. 8’den sonra zaten ulaşım konusu gerçekten çok zor. Metrodan indikten sonra taksiye binmek zorunda kalıyorum geç saat olduğu için. Burası ıssız, ışıklar yanmıyor. Okullar açılacak. Okullar açıldığı zaman bu süreç nasıl olacak? Burada bir sürü öğrenci var. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İmzalar toplandı, dilekçeler yazıldı. Biz bunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İBB BİZİ OYALADI, HAK İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ"

Sıcak altında dakikalarca yürümek zorunda kaldıklarını vurgulayan Üçüncü Etap hak sahibi Celalettin Şahin, "Yolu bahane ettiler, yol yapıldı. İmza, imza dediler. İmzaları attık. İBB bizi oyaladı, oyaladı, oyaladı. Bugüne kadar en son milletin sabrını taşırdı. Başka çare kalmadı. Hastaneye gidemiyoruz, alışverişe gidemiyoruz. Sıcağın altında tam 35-40 dakika yol yürümek zorunda kalıyoruz. Millete burada zulüm ettirmesinler, bu sıcakta millete işkence ettirmesinler. Millete toplu ulaşımı bir an önce sağlasınlar. Yani yalvaracak halimiz yok artık, bu bizim doğal hakkımız. Doğal hakkımızı bize versinler" diye belirtti.

"ÇOCUKLA HER GÜN BU YOLU YÜRÜYORUZ"

En uzak noktada oturan Yedinci Etap hak sahibi Duygu Karaman ise, "Ulaşımımız yok, gerçekten çok zor durumdayız. Ve yani bu çocuk 2’ye gidecek. Her sabah, her akşam buraya yürümek zorunda kalıyoruz" diyerek tepkisini gösterdi.

"AMELİYATLIYIM VE KANSER HASTASI KOMŞUM VAR"

Sağlık sorunları yaşayan mahalle sakinlerinin zor durumda kaldığını aktaran Beşinci Etap hak sahibi 61 yaşındaki Özdağ Aksüt, "Ulaşımda çok sıkıntı çekiyoruz. Üstelik ben ameliyatlıyım, ne yürüyebiliyorum ne çıkabiliyorum. Hastaneye gitmeye çalışıyorum. Taksiler maliyetli tabii ki, çıktığımız zaman ayrı bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Mutlaka aşağı kadar yürümemiz gerekiyor. Komşum var, kanserle mücadele ediyor ve her gün hastaneye gitmesi gerekiyor. Bizim daha çok sağlıktan yana problemlerimiz oluyor. O yüzden bir an önce ulaşımın getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DERSLERİME ZAMAN AYIRAMIYORUM"

Okula gidiş-geliş yolunun derslerini olumsuz etkilediğini dile getiren Üçüncü Etap hak sahibi 11. sınıf öğrencisi Mert Tüfekci, "Dokuzdaki okula sabah 6.30’da kalkıyorum. Okula çok geç kalıyorum. Yani sabah 6.30’da kalkıyorum; uykusuz uykusuz derse giriyorum, akşam 6’da eve varıyorum. Ne zaman oturacağım, ne zaman ders çalışacağım! Okula gidebilmek için ulaşıma ihtiyacımız var" diye konuştu.