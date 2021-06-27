Uğurtan Sayıner kimdir? Uğurtan Sayıner hayatı biyografisi
90'lı yıllarda ekranlara gelen Bizimkiler dizisinde Cemil karakterini oynayan Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Uğurtan Sayıner kim?
Uğurtan Sayıner 16 Eylül 1944 yılında Samsun’da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle tanınır oldu.
İzmit Depremi mağdurlarından olan Uğurtan Sayıner, 27 Haziran 2021'de Karşıyaka, İzmir'deki evinde yaşamını yitirdi.