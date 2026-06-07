CHP Neden İktidara Gelemiyor?

OKTAY YÜKSEL/AFYONKARAHİSAR

Tarih, kendisini milletin üstünde gören, Anadolu insanını sadece sırtına yük vurulacak bir köle olarak kodlayan kibirli bir zihniyetin tasfiyesine sahne olmuştur. Bugün siyaset kulislerinde, televizyon ekranlarında allanıp pullanan, janjanlı bir “sosyal demokrat” ambalajıyla pazarlanmaya çalışılan CHP’nin neden onlarca yıldır bu ülkede tek başına iktidar yüzü göremediğinin cevabı aslında çok nettir: CHP dün ne ise, bugün de odur; yarın da asla değişmeyecektir. Genetiğine kodlanmış olan o müzmin halk düşmanlığı ve dayatmacı ruh, bugün de makyaj kaplı çehresinin altından sırıtmaktadır.

Anadolu’nun hafızası diridir ve unutmaz. 1938’den 1950’ye kadar bu topraklarda hüküm süren o ceberrut CHP iktidarı, bu millete sadece yokluk, kıtlık ve zulüm vadetmiştir. Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa Ovası’nda ekimi dahi bilinmeyen fasulyenin vergisini isteyecek kadar akıldan ve izandan yoksun, bulamayan köylüyü demiryollarında köle gibi çalıştıracak kadar vicdansız bir bürokrasi, bu partinin gerçek kimliğidir. Zenginden bir, fakirden elli ölçek mal isteyen; vatandaşın kendi tarlasından kaldırdığı buğday ambarına mühür vuran bu zihniyet, milleti kendi öz yurdunda parya yapmaya ant içmiştir. Mütedeyyin insanları kamusal alandan kazımak, dini özgürlükleri ayaklar altına almak için ceberrutluğun her çeşidini mubah gören bu yapı, halkın sinesinde derin yaralar açmıştır. O günlerin acısıyla yoğrulan Anadolu insanının, evlatlarına “İki eliniz kanda olsa bunlara oy vermeyin” vasiyeti, bir nefretin değil, maruz kalınan o aşağılık zulme karşı çekilen bir setin ifadesidir.

Peki, bugüne geldiğimizde karşımızda ne var? Değişen hiçbir şey yok. Gücü yetmediği için bugün genel iktidarda boy gösteremeyen bu zihniyet, kazara eline geçirdiği belediyelerde gerçek yüzünü anında ifşa etmektedir. Dün köylünün ambarını mühürleyen vizyonsuzluk, bugün belediye ihalelerini sadece kendi yandaşlarına, kendi dar çevrelerine peşkeş çekmektedir. CHP’li belediyelerde liyakatin, adaletin ya da hizmetin zerre kadar hükmü yoktur. Kendi partizanlarından başka kimseyi işe almayan, milletin mütedeyyin ve muhafazakâr kesimini adeta “hayat hakkı olmayan” sığıntılar gibi gören bu kibirli ve dışlayıcı elitizm, dünkü faşizan uygulamaların modern birer kopyasından ibarettir. Kendilerinden olmayanı insan yerine koymayan, dikkate dahi almayan bu sığlık, CHP’nin karakter aşınmasının değil, bilakis karakterinin tam kendisidir.

İşte bu yüzden, CHP’nin iktidar rüyaları görmesi, milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Bu asil millet, kendi inancını, emeğini ve kimliğini hor gören, kendisini tepeden tırnağa aşağılayan bir zihniyete asla ve kat’a bu ülkenin anahtarlarını teslim etmez. Dün ambar mühürleyen memurun arkasındaki irade neyse, bugün belediyelerde millete kapıyı kapatan, ihaleleri bölüşen, rmuhafazakâr insanları dışlayan irade de odur. Değişmediler, değişmeyecekler. Geçmişin karanlık mirasını bugün farklı kılıflarla sürdüren bu yapı, milletin vicdan duvarına çarpmaya mahkumdur. CHP’nin iktidara gelememesinin sebebi dönemsel hatalar veya yanlış stratejiler değil; bizzat kendisinin bu milletin değerlerine karşı açtığı ve asla kazanamayacağı o kirli savaştır.