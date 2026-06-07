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Yerel Ev sahibinin kabusu oldu! İçeri giren dev yılanı görünce gözlerine inanamadılar!
Yerel

Ev sahibinin kabusu oldu! İçeri giren dev yılanı görünce gözlerine inanamadılar!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Ev sahibinin kabusu oldu! İçeri giren dev yılanı görünce gözlerine inanamadılar!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerinin içinde aniden ortaya çıkan dev bir yılanla hayatlarının şokunu yaşadı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir evin içine giren yılan, belediye personelince çıplak elle yakalanarak doğal ortamına geri salındı.

Olay, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin içerisine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kaynarca Belediyesi personeli Yılmaz Üstün, evin içerisinde dolaşan ve tedirginlik oluşturan yılanı elleriyle yakaladı. Yılan ardından doğal ortamına geri bırakıldı.

Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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