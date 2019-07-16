Uğurcan Gülay, Payasspor’da Spor Toto 3.

Spor Toto 3.Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor’dan 1999 doğumlu stoper Uğurcan Gülay’ı kadrosuna kattı.

Kocasinan Şimşekspor alt yapısından yetişen ve ardından İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısına transfer olan genç oyuncu Uğurcan Gülay, yeni sezonda Payasspor forması giyecek. 2012 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı giyen Uğurcan Gülay, 2017 yılında ilk kez profesyonel oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Uğurcan, 18 Temmuz’da başlayacak Payasspor’un Bolu kampına katılacak.



U21 Ligi - 36 maç 2 gol

Elit Akademi Ligi U19 - 31 maç 2 gol

Elit Akademi Ligi U14 - 31 maç 6 gol

Akademi Ligi U19 - 17 maç 3 gol

Akademi Ligi U17 - 14 maç 3 gol

Akademi Ligi U15 - 21 maç

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.