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Uğurcan Gülay, Payasspor’da

Spor Toto 3.

16 Temmuz 2019 Salı 14:13
Uğurcan Gülay, Payasspor’da

Spor Toto 3.Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Payasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor’dan 1999 doğumlu stoper Uğurcan Gülay’ı kadrosuna kattı.


Kocasinan Şimşekspor alt yapısından yetişen ve ardından İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısına transfer olan genç oyuncu Uğurcan Gülay, yeni sezonda Payasspor forması giyecek. 2012 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı giyen Uğurcan Gülay, 2017 yılında ilk kez profesyonel oldu. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Uğurcan, 18 Temmuz’da başlayacak Payasspor’un Bolu kampına katılacak.



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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:13
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