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Dünya Uğurcan Çakır'ın acı günü
Dünya

Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 12:37:00 -
Uğurcan Çakır'ın acı günü

Trabzonspor ile küme düşme hattının 2 sıra üzerinde bulunan Gaziantepspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı.

Bordo- mavililer de kırmızı-siyahlılar da özellikle ilk yarıda rakip kalede bir hayli etkili oldular. Ancak Trabzonspor, Gaziantepspor kalecisi Günay Güvenç'i geçemedi. Güneydoğu ekibinin hücum hattı da Fırtına'nın Avrupa'yı peşinden koşturan eldiveni Uğurcan Çakır'ı aşamadı.

Trabzonspor ve Gaziantepspor karşılaşma boyunca 37 şut attılar. Ev sahibi Antep 17 şut yolladı.

Bordo-mavililer ise 90 dakikaya 20 şut sığdırdı. Bunlardan 11'i isabetliydi. 6'sını Uğurcan Çakır, 5'ini Günay Güvenç kurtardı.

Süper Lig'in iki başarılı eldiveninin kurtarış düellosuna dönen mücadeleden gol sesi çıkmadı.

Bordo mavili takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır maç sonunda aldığı kötü haberle yıkıldı. 25 yaşındaki kalecinin bir süredir hastanede tedavi gören dedesi Hüseyin Çakır çoklu organ yetmezliği sonucu hayata veda etti. Uğurcan Çakır acı haberi Gaziantep'te aldı.

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