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Biyografi Uğur Şahin kimdir? Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin nereli?
Biyografi

Uğur Şahin kimdir? Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin nereli?

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında detaylar son günlerde büyük bir kesim tarafından merak ediliyor. Uğur Şahin kimdir? Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin nereli? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-11-17 00:12:00 -
Uğur Şahin kimdir? Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin nereli?

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

BC'de Andrew Marr Show'da konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, böyle yüksek etkisi olan bir aşıyla insanlar arasındaki bulaşmanın belki yüzde 90 değil fakat yüzde 50 azalacağından emin olduğunu ifade ederek, bunun bile pandeminin yayılmasını önemli ölçüde düşüreceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.

Uğur Şahin kimdir?

BioNtech şirketinin İcra Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, 29 Eylül 1965 İskenderun doğumludur.

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.

Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.

BioNTech'in piyasa değer ise 20 milyar euroyu aştı.

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