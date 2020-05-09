  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uğur okullarından online kariyer günleri

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Korona virüs nedeni ile okulda gerçekleştirdikleri kariyer günleri etkinliğini online vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:04:26 -
Uğur okullarından online kariyer günleri

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bulunan Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, Korona virüs nedeni ile okulda gerçekleştirdikleri kariyer günleri etkinliğini online vermeye başladı.


Korona virüs salgını öncesinde okulda çeşitli etkinlikler ile sosyal farkındalık oluşturan Düzce Özel Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, kariyer günleri programını internete taşıdı. Daha önce öğrencilerin merak ettikleri isimleri okulda ağırlayarak öğrencilerin beğenisini kazanan okul yönetimi, bu sefer öğrencilerin bu etkinlikten mahrum kalmaması için Kariyer Günleri etkinliğini online vermeye başlıyor. Her hafta sonu yapılması planlanan etkinliğin ilk haftasında 9 Mayıs cumartesi günü saat 14.00’da Hemşire Tuğba Akkan, 15.00’da ise Kaptan Pilot Tezcan Erdizer katılacak. 10 Nisan Pazar günü saat 14.00’da ise Fizyoterapist Safa Ceylan, 15.00’da ise Makine Mühendisi Taylan Özkan online etkinlik düzenleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı