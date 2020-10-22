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Ekonomi Uğur Okulları'na sosyal medya ödülü
Ekonomi

Uğur Okulları'na sosyal medya ödülü

50’den fazla sektörde toplam 48 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre Uğur Okulları, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:10:15 -
Uğur Okulları'na sosyal medya ödülü

İSTANBUL(AA) - Uğur Okulları, sosyal medyadaki başarılı çalışmalarıyla Social Media Awards Turkey yarışmasında gümüş ödülün sahibi oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'ye 1 Mart 2019 – 1 Mart 2020'de dijital ortamda yayınlanan çalışmalar katıldı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl Youtube üzerinden canlı yayınlanan törende, Uğur Okulları sosyal medyadaki başarılı çalışmalarıyla gümüş ödül kazandı.

50’den fazla sektörde toplam 48 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre Uğur Okulları, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey’de Uğur Okulları'nın, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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