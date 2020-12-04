Uğur Okulları öğrencisi Barkın Özsoy TÜBİTAK birincisi oldu

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları 7’nci sınıf öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Trafik Sinyalizasyonu İçin Kontrol Ünitesi Yapımı" projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Teknolojik Tasarım dalında birinci oldu.

Uğur Okulları açıklamasında görüşlerine yer verilen 12 yaşındaki Barkın Özsoy, söz konusu projeye ailesiyle birlikte yaptığı bir seyahat sırasında yaşadığı bir olay sonrası başladığını anlattı.

Bir gün kavşakta hiç araç olmadığı halde, kırmızı ışıkta beklediklerini söyleyen Özsoy, “Bizim aracımızın bulunduğu yolda araçlar kırmızı ışıkta beklerken, diğer yollarda hiç araç yoktu. Bu bana ilginç geldi. Babama neden beklediğimizi sorduğumda, yollarda otomasyon sisteminin olmadığını, yüksek maliyetler nedeniyle de uygulanamadığını öğrendim. Bu deneyimim sonrası, aklıma basit ve ucuz bir akıllı trafik sistemi yapma fikri geldi.” ifadelerini kullandı.

Mekanik ve yazılım konusuna ilgi duyduğunu aktaran Özsoy, öncelikle internetten trafik ışıklarının ve akıllı trafik sistemlerinin nasıl çalıştığını araştırdığını belirtti.

Fen Bilimleri öğretmeni Benginur Kankılıç danışmanlığında araştırmalarını sürdürdüğünü kaydeden Barkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öğretmenimle birlikte literatür taraması da yaptık. Sonrasında fikirlerimizi paylaşmak, önerilerini almak için İzmir İl Trafik Şube Müdürü ve İzmir Ulaştırma Merkezindeki uzmanlarla görüştük. Gerekli malzemeleri temin ettikten sonra basit, ucuz ve uygulanabilir bir kontrol ünitesi yaptık. Kontrol ünitesi, dört yönlü kavşaklar için araç ve yaya uyarımlı akıllı trafik sinyalizasyon sistemi uygulamalarında kullanılabilecek.

Ayrıca projede yatırım ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz sabit ve değişken sabit zamanlı sistemlerden daha iyi bir alternatif olması, mevcut sistemlere göre daha basit olup gerçek ortamda da kullanılabilmesi gözetildi. Böylece akıllı trafik sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulması hedeflendi. Etrafımızdaki birçok makina otomasyon ile çalışıyor. İleride bunun daha da çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben de kendimi yazılım konusunda geliştirerek, makina mühendisi olmak istiyorum."

