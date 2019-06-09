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Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan manidar cevap!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapılacak canlı yayının moderatörlüğünü kabul etmeyen Uğur Dündar'ın kararına dair twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Binali Yıldırım, Dündar'ın vazgeçmesine ilişkin mesajında, "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır." ifadelerini kullandı.

09 Haziran 2019 Pazar 07:55
Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan manidar cevap!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırm, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile yapılacak canlı yayın için, "Benim tercihim isteyen bütün kanalların yayınlayabileceği bir stüdyoda olalım. Sunucu olarak ise tecrübeli olması nedeniyle Uğur Dündar." demişti. Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, Binali Yıldırım'ın bu çağrısına, "Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim." demişti.

Önce sinyal verdi sonra vazgeçti

Uğur Dündar bu açıklamasından kısa süre sonra önce moderatörlük yapmayacağının sinyalini verdi. Ardından da "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullanarak moderatörlüğü reddettiğini duyurdu.

Yıldırım: Umarım bu kararın arkasında baskı yoktur

AK Partili Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın bu açıklamasından sonra twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dündar'ın cevabını anlayamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür.' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."

Yıldırım, 'Hiçbir bahaneleri kalmasın.' demişti

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'a 'Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?' sorusunu yönelttiğini ve Yıldırım'ın, "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diyerek cevap verdiğini söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 07:55
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Uğur Dündar
  4. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc1 sa önce
    Şimdi yol düzeldi.
  • TcVatanseverTcTcVatanseverTc1 sa önce
    Şimdi yol düzeldi.
  • turkturk1 sa önce
    BINALI BEYLE BAS EDEMEYECEGIN ANLADI MOR OLACAK O YUZDEN KACTI... BEN BINALI BEYI NHERZAMAN HAZIR CEVAPLI OLDUGUNU VE ZEKI CEVAPALR VERDIGINI BILIYORUM UGURUN AKLI ALMAZ BU ISLERE.. OYUZDEN KACTI INEK
  • asil duruşasil duruş2 sa önce
    uğur dündarın kararını kaçış olarak manşete taşımak olsa olsa bozuk, satılmış ve ahlaki değerlerini yitirmiş bir zihniyetin eseridir. siz ne ara Allahtan korkmaz hale geldiniz.? sizin gibi müslüman görünümlüleri görünce ya rabbi iyi ki bunları görmeden müslümanım yoksa sizin yüzünüzden dinden soğurdum. 17 yıldır liderlerle bir araya gelmeyen erdoğan kaçıyor. onu manşet yapsanıza.

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