Uğur Dündar'ın kaçışına Binali Yıldırım'dan manidar cevap!

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırm, CHP'li Ekrem İmamoğlu ile yapılacak canlı yayın için, "Benim tercihim isteyen bütün kanalların yayınlayabileceği bir stüdyoda olalım. Sunucu olarak ise tecrübeli olması nedeniyle Uğur Dündar." demişti. Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, Binali Yıldırım'ın bu çağrısına, "Binali Bey’in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim." demişti.

Önce sinyal verdi sonra vazgeçti

Uğur Dündar bu açıklamasından kısa süre sonra önce moderatörlük yapmayacağının sinyalini verdi. Ardından da "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullanarak moderatörlüğü reddettiğini duyurdu.

Yıldırım: Umarım bu kararın arkasında baskı yoktur

AK Partili Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın bu açıklamasından sonra twitter hesabından yaptığı paylaşımla Dündar'ın cevabını anlayamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Uğur Bey’in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür.' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır."

Yıldırım, 'Hiçbir bahaneleri kalmasın.' demişti

Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Binali Yıldırım'a 'Uğur Dündar'a nasıl güveneceksiniz?' sorusunu yönelttiğini ve Yıldırım'ın, "Ben istiyorum ki hiçbir bahaneleri kalmasın. Ben Allah'ın izniyle kendime güveniyorum" diyerek cevap verdiğini söylemişti.