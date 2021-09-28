Uğur Dündar’ı cilalayan isim saniyeler içinde takla attı! Abdullah Gül aday olursa...

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Kamuoyunda "Benzemezler İttifakı" olarak da bilinen ve tek gayesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek olan Millet İttifakı'nda bir taraftan adaylık kavgası yaşanırken diğer taraftan da ittifak seçmeni kim olursa olsun belirlenecek adaya ikna edilmeye çalışılıyor.

İmam Hatip mezunu eski KOSGEB müdürlüğünün ardından sosyal medyada CHP trollüğüne başlayan Kemal Bildiş, ittifaktaki çatlak sesleri susturmak için takla üstüne takla attı.

Uğur Dündar'ı ciladı

Uğur Dündar'ı cumhurbaşkanı görmek istediğini söyleyen ve gösterilmemesi halinde yine Mİllet İttifakı'na oy vereceğini belirten Bildiş, şu ifadelerde bulundu:

Dostlar,

Şu aday gösterilmezse oy vermem, bu aday gösterilmezse oy vermem söylemlerinizden vazgeçin.

Bu söylemler Millet İttifakına zarar verir

Şimdi ben de Cumhurbaşkanı olarak Uğur Dündar'ı görmek isterim.O aday gösterilmezse başkasına oy vermem mi diyeceğim?

@ugurdundarsozcu

Uğur Dündar ise bu cilalamaya kayıtsız kalmadı ve teşekkür etti.

Tükürdüğünü yaladı

Bildiş, Abdullah Gül'ün adının geçmesi üzerine tükürdüğünü yaladı. Gül'ün aday gösterilmesi halinde oy vermeyeceğini kaydeden Bildiş, şunları söyledi:

Ben hiçbir zaman Millet İttifakı şu kişiyi aday göstermezse oy vermem demedim.

Ancak Abdullah Gül gibi AKP türevleri aday gösterilirse oy vermem.