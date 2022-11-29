İngiltere'de bir ilk: Artık Hristiyan bir ülke değiliz

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) her 10 yılda bir yaptığı nüfus sayımında, 2001'den bu yana yer alan isteğe bağlı bölümde, insanlara inançları veya dini uygulamaları hakkında daha spesifik sorular yerine dinlerinin ne olduğu sorusu yöneltiliyor.

Böylelikle en son geçen yıl yapılan nüfus sayımı verilerine göre, 2011'deki son nüfus sayımında Hristiyan olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59,3 iken bu oran 2021'de yüzde 46,2'ye düştü.

Buna karşılık, hiçbir dine mensup olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 25,2'den yüzde 37,2'ye yükseldi. Kendini Müslüman olarak tanımlayanların oranı ise 2011'de yüzde 4,9 iken, geçen yıl yüzde 6,5'e yükseldi.

Her 10 haneden biri, iki veya daha fazla farklı etnik gruptan bireylerden oluşuyor

Nüfus sayımında, insanlara etnik grupları hakkında ayrı bir soru sorulduğunda, İngiltere ve Galler'de ikamet edenlerin yüzde 81,7'si kendisini "beyaz" olarak tanımlandı. Buna karşılık, 10 yıl önce kendisini bu şekilde tanımlayanların oranı ise yüzde 86 olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca toplam nüfusun yüzde 74,4'ü kendisini hem "beyaz" hem de İngiliz, Galli, İskoç ve Kuzey İrlandalı olarak tanımlandı.

Beyazlardan sonraki en yaygın etnik grup, toplam nüfusun yüzde 9,3'ünü oluşturan Asyalı, Asyalı İngiliz veya Asyalı Galli oluşturdu ve 4,2 milyondan 5,5 milyona yükseldi.

Veriler, İngiltere ve Galler'deki her 10 haneden birinin artık iki veya daha fazla farklı etnik gruptan bireylerden oluştuğunu ortaya koydu.

"Artık Hristiyan bir ülke değiliz"

Veriler hakkında değerlendirmelerde bulunan York Başpiskoposu Stephen Cottrel, İngiltere'nin "birçok insanın neredeyse otomatikman Hristiyan olarak tanımlandığı dönemi geride bıraktığını" ifade etti.

İngiliz "Ulusal Seküler Toplum" adlı kampanya örgütü Başkanı Stephen Evans da "Bu resmi. Artık Hristiyan bir ülke değiliz." değerlendirmesinde bulundu.