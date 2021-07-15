Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

CHP'nin en çok skandala karşışmış isimlerinden Milletvekili Aykut Erdoğdu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde adeta milletin aklıyla alay etti. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında teröristlerin arasından elini kolunu sallayarak geçen ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Erdoğdu'nun, Kılıçdaroğlu'nu bir kahraman ilan etmediği kaldı!..

Sözcü'nün "duayen yalancı"sı Uğur Dündar'a konuşan Erdoğdu şunları söyledi:

15 Temmuz (2016) gecesi, saat 21.00 civarında tuhaf şeyler olmaya, silah sesleri duyulmaya başladı. Twitter'da kimi kimyasal saldırıdan bahsediyor, kimileri de terör eyleminden… Allah sizi inandırsın, darbe olacağı aklımın ucundan geçmiyor. 21.30 civarında Uğur (Dündar) ağabey aradı. Bana ‘Belli ki bir darbe girişimi var. Bu ülke darbelerden çok çekti. Sayın Genel Başkanı'nı bul ve her ne pahasına olursa olsun CHP'nin tüm gücüyle bu darbeye karşı çıkması gerektiğini söyle…' dedi. Evde olduğumu belirtince de CHP'nin Meclis'te hemen toplanmasının ve ne yapıp edip bu darbeye karşı durulmasının zorunluluğunu tekrarladı.