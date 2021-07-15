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Gündem Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş
Gündem

Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun makyajını tazeliyor! 15 Temmuz'da bakın ne demiş

Sözcü'nün "duayen yalancı"sı Uğur Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandığını unutarak okuyanları güldüren bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 15:36:00 - 2021-07-15 15:40:07

CHP'nin en çok skandala karşışmış isimlerinden Milletvekili Aykut Erdoğdu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde adeta milletin aklıyla alay etti. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında teröristlerin arasından elini kolunu sallayarak geçen ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan Erdoğdu'nun, Kılıçdaroğlu'nu bir kahraman ilan etmediği kaldı!..

Sözcü'nün "duayen yalancı"sı Uğur Dündar'a konuşan Erdoğdu şunları söyledi:

15 Temmuz (2016) gecesi, saat 21.00 civarında tuhaf şeyler olmaya, silah sesleri duyulmaya başladı. Twitter'da kimi kimyasal saldırıdan bahsediyor, kimileri de terör eyleminden… Allah sizi inandırsın, darbe olacağı aklımın ucundan geçmiyor. 21.30 civarında Uğur (Dündar) ağabey aradı. Bana ‘Belli ki bir darbe girişimi var. Bu ülke darbelerden çok çekti. Sayın Genel Başkanı'nı bul ve her ne pahasına olursa olsun CHP'nin tüm gücüyle bu darbeye karşı çıkması gerektiğini söyle…' dedi. Evde olduğumu belirtince de CHP'nin Meclis'te hemen toplanmasının ve ne yapıp edip bu darbeye karşı durulmasının zorunluluğunu tekrarladı.

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Yorumlar

AHMET E

YUH YAAAAHU HİÇ Mİ YÜZÜNÜZ KIZARMIYOR.BU KAHRAMAN MİLLET BUNLARI GÖRÜYOR.
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BK

yersen tabii akıllarınca dalga geçiyorlar herkes kendince bir senaryo yazıyor kim kontrollü darbe kimi terör kimi kimyasal silah darbeci zihniyet her biri ayrı kılıf uyduruyor kimi pkk,ya terörist diyemez kimi fetöcülere hain terör örgütü diyemez bunlar böyle malesef
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