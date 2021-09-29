Uğur Dündar hakkında bomba iddia! "Haber yapmamak karşılığında servet aldı"

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Sürekli olarak gazetecilik namusundan ve meslek ahlakından dem vurarak dürüst gazeteci rolü kesen Uğur Dündar ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"Dündar servet aldı" iddiası

Gazeteci Yılmaz Bilgen, Twitter hesabından Uğur Dündar’ın Susurluk kazasının aktörlerinden Mehmet Ali Yaprak’tan, o dönem haber yapmamak kaydıyla servet değerinde rüşvet aldığını ima etti.

Kartal Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve Susurluk kazasının aktörlerinden uyuşturucu taciri Mehmet Ali Yaprak 'şeker koması'na girerek 2004 yılında hayatını kaybetmişti.

Bilgen, Uğur Dündar’ın sosyal medya paylaşımlarını alarak şunları yazdı;

Yıllar önce şimdi hayatta olmayan Mehmet Ali Yaprak ile bir röportaj yapmıştım. Gaziantep'te yaşıyordu ve bana, "İstanbul'dan gelen ünlü bir gazeteciye hakkımda haber yapmaması için servet ödedim. Bu adam ülkede en fazla namustan meslek ahlakından bahseden biri" demişti...

Bilgen’in gündeme bomba gibi düşen iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Dündar kendini savundu

Uğur Dündar ise söz konusu iddia ile ilgili yine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Dündar, paylaşımında “Mehmet Ali Yaprak TV sahibiydi. Madem kendisinden rüşvet istenilmiş, dört dörtlük bir ses ve görüntü kaydı yapıp yayınlayabilirdi. Hem onun hem de tüm baronların haberlerini yayınladık. Dürüstlüğe adanmış bir hayata yapılan bu alçakça iftiranın hesabını yargı önünde soracağım.” ifadelerine yer verdi.