  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Uğur Arslan, mafyadan niçin tehdit aldığını açıkladı
Gündem

Uğur Arslan, mafyadan niçin tehdit aldığını açıkladı

Sunucu, yazar ve şair Uğur Arslan, 'Karagümrük Yanıyor' şiirinin mafya ile arasında sorun oluşturduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 16:47:00 -
Uğur Arslan, mafyadan niçin tehdit aldığını açıkladı

Sunucu, yazar ve şair Uğur Arslan, 'Karagümrük Yanıyor' şiirinin mafya ile arasında sorun oluşturduğunu belirtti. Arslan, ”Benim Karagümrüklü olmam ve orayı çok iyi bilmemden kaynaklı olarak bu şiir çok sevildi. Hatta sonradan dizisi de yapıldı. Türkiye'de ilk kez bir şiire dizi yapıldı ve onda da ben başrol oynadım... 'Karagümrük Yanıyor' bir aşk şiiriydi. Fakat bazı kesimlerde bu iş ciddiye alındı ve beni mafya tehdit etti. "Niye Karagümrük yanıyormuş efendim?" diye. Hapishaneden mektuplar geldi, tehdit mektupları. O yanlış anlaşılmalar da düzeltildi, olayın aslı anlatıldı" dedi. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay