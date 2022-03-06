Uğur Arslan, mafyadan niçin tehdit aldığını açıkladı

Sunucu, yazar ve şair Uğur Arslan, 'Karagümrük Yanıyor' şiirinin mafya ile arasında sorun oluşturduğunu belirtti. Arslan, ”Benim Karagümrüklü olmam ve orayı çok iyi bilmemden kaynaklı olarak bu şiir çok sevildi. Hatta sonradan dizisi de yapıldı. Türkiye'de ilk kez bir şiire dizi yapıldı ve onda da ben başrol oynadım... 'Karagümrük Yanıyor' bir aşk şiiriydi. Fakat bazı kesimlerde bu iş ciddiye alındı ve beni mafya tehdit etti. "Niye Karagümrük yanıyormuş efendim?" diye. Hapishaneden mektuplar geldi, tehdit mektupları. O yanlış anlaşılmalar da düzeltildi, olayın aslı anlatıldı" dedi.