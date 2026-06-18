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Siyaset 8 üye başvurmuştu! CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan itirazlara cevap
Siyaset

8 üye başvurmuştu! CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan itirazlara cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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8 üye başvurmuştu! CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan itirazlara cevap

CHP Yüksek Disiplin Kurulu 8 üyenin itirazına karşı kararını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara Bölge Mahkemesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesindeki gerilim sürerken yeni gelişme yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı.Günaydın hakkındaki tartışmalı tedbir kararını kaldırmasıyla birlikte Ankara kulisleri adeta hareketlendi.

 

Ayrıca diğer 8 milletvekilinin itirazlarına ret geldi. Bu kapsamda CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinden 8'inin tedbire yönelik itirazları, 3'e karşı 10 oyla reddedildi.

Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar, tedbirin devamına ilişkin karara muhalefet şerhi düştü. Bu hamle, parti içindeki güç savaşlarının ve disiplin süreçlerinin ne denli hassas bir noktaya evrildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kararın en somut sonucu ise meclis grubundaki yönetim kademesinde yaşanacak değişim oldu.

 

 

Gökhan Günaydın, bu kararın ardından Grup Başkanvekilliği görevine geri dönecek. Bu dönüşün parti içindeki yönetim kanatları arasındaki dengeyi nasıl değiştireceğine dair ise merak konusu oldu. Günaydın'ın yeniden sahaya inmesi, CHP grubunda yeni bir stratejik dönemin kapısını aralarken Ankara kulislerini de hareketlendirdi.

Ayrıca Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı.

Ancak disiplin süreci devam ediyor.

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