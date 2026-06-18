Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla...
Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazları mutlaka bir yere not etmelisiniz.
Uzatma kablosuna asla takmamanız gereken cihazları mutlaka bir yere not etmelisiniz.
Evlerde ve iş yerlerinde elektrik erişimini kolaylaştıran uzatma kabloları, günlük yaşamın vazgeçilmez yardımcıları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle aşırı yükleme, hatalı bağlantılar ve uzun süreli kullanım gibi yaygın hatalar, elektrik arızalarına ve yangın riskine neden olabiliyor. Pek çok kişi farkında olmadan bu tehlikeleri artıran alışkanlıklar sergilerken, alınacak basit önlemler olası risklerin önüne geçebiliyor.
Prizlerin yetersiz kaldığı durumlarda uzatma kabloları sıkça kullanılsa da her cihaz için uygun bir çözüm sunmuyor. Uzmanlar, yüksek enerji tüketen bazı elektrikli aletlerin uzatma kablolarında aşırı yük oluşturarak ısınma ve yangın riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Mutfaklarda kullanılan elektrikli cihazların sayısı arttıkça, yeterli priz bulunmaması da sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geliyor.
Airfryer, kahve makinesi ya da mikrodalga gibi cihazlar için uzatma kablosu kullanmak cazip görünse de bu tercih ciddi riskler barındırabiliyor. İşte uzatma kablosuna kesinlikle takılmaması gereken 3 cihaz:
1. BUZDOLABI VE DERİN DONDURUCULAR Sürekli çalışan bu cihazlar, yüksek miktarda elektrik tüketir. Uzmanlara göre buzdolabı ve derin dondurucuların uzatma kablosuna bağlanması sigortaların atmasına neden olabilir.
Ayrıca elektrik dalgalanmaları, cihazların motor ve kompresörlerine zarar vererek hem güvenlik riski hem de maddi kayıp oluşturabilir. Bu nedenle bu cihazların mutlaka doğrudan duvar prizine takılması öneriliyor.
2. KÜÇÜK MUTFAK ALETLERİ Boyutları küçük olsa da mikrodalga fırınlar, airfryerlar ve benzeri mutfak aletleri yüksek watt gücüyle çalışır.
Uzatma kabloları bu yükü kaldıramayabilir. Bu durum devrenin aşırı yüklenmesine, elektrik çarpmasına ya da yangına yol açabilir. Uzmanlar, uzatma kablolarının belirli bir güç kapasitesi olduğunu ve bu sınırın aşılmaması gerektiğini vurguluyor.
3. SAÇ ŞEKİLLENDİRME ALETLERİ Saç kurutma makineleri, maşa ve düzleştiriciler yüksek ısı üretmek için yoğun elektrik tüketir. Bu tür cihazların uzatma kablosuna takılması kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Güvenlik açısından bu aletlerin de doğrudan prizden kullanılması öneriliyor. Uzmanlara göre uzatma kabloları doğru cihazlarla ve doğru şekilde kullanıldığında faydalı olabilir. Ancak yüksek güç tüketen aletlerin uzatma kablosuna bağlanması, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği için mutlaka kaçınılması gereken bir durum olarak öne çıkıyor.
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