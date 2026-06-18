3. SAÇ ŞEKİLLENDİRME ALETLERİ Saç kurutma makineleri, maşa ve düzleştiriciler yüksek ısı üretmek için yoğun elektrik tüketir. Bu tür cihazların uzatma kablosuna takılması kablonun aşırı ısınmasına neden olabilir. Güvenlik açısından bu aletlerin de doğrudan prizden kullanılması öneriliyor. Uzmanlara göre uzatma kabloları doğru cihazlarla ve doğru şekilde kullanıldığında faydalı olabilir. Ancak yüksek güç tüketen aletlerin uzatma kablosuna bağlanması, ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceği için mutlaka kaçınılması gereken bir durum olarak öne çıkıyor.