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Medya Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor
Medya

Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor

"Karagümrük Yanıyor" şarkısı ver ardından gelen "Karagümrük Yanıyor" dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşan oyuncu, şarkıcı ve spiker Uğur Arslan ekranlara geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 11:56:00 -
Uğur Arslan, ekranlara geri dönüyor

2006 yılında çıkardığı "Karagümrük Yanıyor" şarkısıyla bir anda milyonların kalbinde taht kuran ünlü şarkıcı Uğur Arslan, şarkısının patlama yaşamasının ardından aynı yıl içerisinde "Karagümrük Yanıyor" dizisine başlamıştı.

Dizinin ardından oyunculuk kariyerine uzunca bir ara veren Arslan, televizyon programlarına dönmüştü.

İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından televizyonda başka bir formatta yoluna devam eden Arslan, şimdi yeniden oyunculuk mesleğine dönüyor.

Ünlü ismin hangi yapımda rol alacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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