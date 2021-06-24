Uğruna gazetecinin darbedildiği Lütfü Türkkan'a ait kaçak çiftlikte yıkım tamamlandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın bir kısmı TOKİ arazisine kurulduğu belirlenen kaçak yapılarının yıkımı tamamlandı.

LütfüTürkkan'ın kaçak yapıları tespit edilmişti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar, tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılmaya başlanmıştı.

2 gün önce jandarma korumasında belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak başlayan yıkım çalışmalarında kaçak olduğu belirlenen tüm yapıların yıkımı tamamlandı.

Çiftlik tamamen yıkıldı

Çalışma ile 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftlik tamamen yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından belediye ve jandarma ekipleri alandan ayrılırken, Türkkan’ın çalışanları tarafından alanda enkaz çalışma kaldırmaları başlatıldı.

Gazeteciyi darbetmişlerdi

Öte yandan Türkkan'a ait kaçak yapı, gazeteciye dayak olayıyla gündeme gelmişti. Türkkan'ın kaçak yapılarının yıkımını görüntülemek isteyen İHA muhabiri Mustafa Uslu, aralarında Türkkan'ın yeğeni de olan 4 kişi tarafından feci şekilde darbedilmişti.

Yüzü kanlar içinde kalan ve hastaneye kaldırılan Uslu'ya 1 hafta iş göremezlik raporu verilmişti.

Akşener'den şaşırtan yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İHA Muhabiri Mustafa Uslu hakkında kendisine yöneltilen 'Gazeteciden özür dileyecek misiniz?' sorusuna 'Benimle ne alakası var kardeşim. İlgili kişi mahkemede. Nasıl bir açıklama yapmamı arzu edersiniz?' cevabını verdi.