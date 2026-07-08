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Dünya ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!
Dünya

ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!

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ABD ordusu İran'a saldırı başlattı!

Müzakereler devam ederken ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı. İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sonrası ABD ordusu İran'a saldırı başlattı.

ABD'den yapılan açıklamada gemi saldırılarına karşılık verildiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

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