90 yaşındaki çobanı gören hayret ediyor: Sağlığının sırrını açıkladı!
Muğla'da yaşayan Rabia Semet (90), ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Her gün keçi ve koyunlarını otlatan Semet, sağlığının sırrını açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla'da yaşayan Rabia Semet (90), ilerleyen yaşına rağmen üretimden kopmuyor. Her gün keçi ve koyunlarını otlatan Semet, sağlığının sırrını açıkladı.
ÇALIŞMA AZMİNİ GÖREN İMRENMEDEN EDEMEDİ Köyceğiz ilçesi kırsal Nasuhdede mevkisinde yaşayan Rabia Semet, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azminden hiçbir şey kaybetmedi.
9 çocuk ve 50 torun sahibi olan Semet, her sabah erkenden kalkarak keçi ve koyunlarını alıp meraya çıkıyor.
BASTON YERİNE DEĞNEK Baston yerine değnek kullanan Semet, hayvanlarının peşinden yürüyerek onlara eşlik ediyor.
Günün büyük bölümünü sürüsünün başında geçiren Semet, akşam saatlerinde ise hayvanlarını yeniden ağıla getiriyor.
Rabia Semet, sağlığının ve dinçliğinin sırrını şöyle anlattı: "Hayvanlarımla duruyorum, onları otlatıyorum ve eğleniyorum. Bu işi sevmezsem bu yaşta yapmam. Yoksa burada ne işim olur?
"SAĞLIĞIMI ALLAH'A BORÇLUYUM" Beni görenler 'Bu yaşta hayvan güdüyorsun, geziyorsun. Biz gezemiyoruz, çöktük' diye sesleniyor. Sağlığımı Allah'ıma borçluyum. Yaradan hayırlı ölüm versin. Az yerim, çok gezerim, bulduğum her şeyi yemem.
"KENDİ İŞİMİ KENDİM YAPARIM" Kimseye minnet etmem, kendi işimi kendim yaparım. 40 kadar koyun ve keçim var."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23