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Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

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IHA Giriş Tarihi:

Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

Şırnak'ta kar sularıyla beslenen ve kilometrelerce uzanan menderesler, dronla çekilen görüntülerde etkileyici manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz köyündeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki dev menderesler manzarasıyla mest ediyor.

#2
Foto - Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

Kar sularından beslenen ve her yıl yönünü değiştirerek ilerleyen Yeşilöz Deresi, kıvrım kıvrım görünümüyle görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

Dronla görüntülenen yayla ve ovalar görenleri hayran bırakıyor. Bölge, yılın dört mevsimi yeşil dağları ve serin havasıyla doğaseverlerin uğrak yeri oluyor.

#4
Foto - Kıvrım kıvrım doğa harikası: Dev Menderesler büyülüyor

Ailesiyle menderesleri görmek için 40 kilometre yol geldiklerini söyleyen Yusuf Güney Uysal, ''Yaylaya geldik, çok güzel burası, menderesleri gördüm. Herkesi bu bölgeye davet ediyorum'' dedi.

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